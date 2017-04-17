ŞİPŞAK
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:46:03

  • 1 Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
    1 | 17

    'Mucize' filmiyle ünlenen genç oyuncu Seda Tosun, galerici Gökhan Seven ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • 2 Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
    2 | 17

    Ancak çift kısa bir süre önce yollarını ayırdı.

  • 3 Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
    3 | 17

    Seven, “Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasını ben ödüyordum. İlişkimiz maddiyata dayalıydı. O bir para avcısı” diyerek Tosun'u terk ettiğini açıkladı.

  • 4 Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
    4 | 17

    Seda Tosun'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.

  • 5 Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
    5 | 17

    Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yalan. Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum. En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Sürekli tehdit ediyordu. Bana göre biri olmadığını anlayınca ayrılma kararı aldım."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300