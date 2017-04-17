Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması

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Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yalan. Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum. En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Sürekli tehdit ediyordu. Bana göre biri olmadığını anlayınca ayrılma kararı aldım."