Rüzgar Çetin, sosyal hayata geri döndü

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MEDYADAN KAÇIYORDU

Beşiktaş’ta karıştığı trafik kazasının bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, bir memurun da yaralanmasına neden olduğu Rüzgar Çetin, ekim ayında tahliye edilmişti. O günden bu yana medyadan kaçan Çetin, sosyal hayata geri döndü.