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Rüzgar Çetin, sosyal hayata geri döndü

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:48:47

  • 1 Rüzgar Çetin, sosyal hayata geri döndü
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    MEDYADAN KAÇIYORDU

    Beşiktaş’ta karıştığı trafik kazasının bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, bir memurun da yaralanmasına neden olduğu Rüzgar Çetin, ekim ayında tahliye edilmişti. O günden bu yana medyadan kaçan Çetin, sosyal hayata geri döndü.

  • 2 Rüzgar Çetin, sosyal hayata geri döndü
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    GARSONLARA TALİMAT VERDİ

    Rüzgar Çetin önceki akşam İstinye'deki bir restoranda sevgilisiyle sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

     

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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince toparlanan Çetin, garsonlara basın mensuplarını engelleme talimatı verdi. 

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