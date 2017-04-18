Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Levent Penso’nun kızı Verda Penso, önceki gün Bebek’te ortalığı birbirine kattı.
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre sahilde yürüyüşe çıkan sosyetik güzel, bir mekânın önünden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı içeride oturan grupla sözlü tartışmaya girdi.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Hızını alamayan ve bir ara grubun üzerine yürüyen Penso’ya çalışanlar engel olmaya çalıştı.
Yaklaşık 10 dakika süren atışma sonrası Penso, babasının da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.