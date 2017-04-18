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Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!

18 Nisan 2017 Salı, 06:45:36

  • 1 Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!
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    Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Levent Penso’nun kızı Verda Penso, önceki gün Bebek’te ortalığı birbirine kattı. 

  • 2 Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre sahilde yürüyüşe çıkan sosyetik güzel, bir mekânın önünden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı içeride oturan grupla sözlü tartışmaya girdi.

  • 3 Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!
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    GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

    Hızını alamayan ve bir ara grubun üzerine yürüyen Penso’ya çalışanlar engel olmaya çalıştı.

     

  • 4 Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!
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    Yaklaşık 10 dakika süren atışma sonrası Penso, babasının da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

  • 5 Verda Penso Bebek'te kavgaya karıştı!
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