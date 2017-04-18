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18 NİSAN 2017
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Demet Şener
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Demet Şener: 40 yaşına girmiş olmak benim için çok anlamlı

Bir süre önce sosyal medya üzerinden sevenlerine bir sürpriz yapacağını açıklayan Demet Şener, dediğini yaptı ve 40’ıncı yaş gününü bir kez de hayranlarıyla birlikte kutladı

18 Nisan 2017 Salı, 11:50:54 Güncelleme: 11:56:10

‘40’IMA GİRMEK ANLAMLI’

Eski Büyükdere İskelesi’ndeki kutlamaya katılan sevenleriyle tek tek ilgilenen Şener, onlarla fotoğraf çektirip bol bol sohbet etti.

HT Magazin'in haberine göre, oldukça neşeli olduğu gözlenen Şener, duygularını, “40 yaşına girmiş olmak benim için çok anlamlı. Bu özel günümü ve yeni yaşımı, İstanbul’un kültür ve lezzet hayatına yeniden katılan böylesine tarihi bir mekânda bir kez de sevenlerimle birlikte kutlamak beni çok mutlu etti” diyerek dile getirdi.

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