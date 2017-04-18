Demet Şener: 40 yaşına girmiş olmak benim için çok anlamlı

‘40’IMA GİRMEK ANLAMLI’

Eski Büyükdere İskelesi’ndeki kutlamaya katılan sevenleriyle tek tek ilgilenen Şener, onlarla fotoğraf çektirip bol bol sohbet etti.

HT Magazin'in haberine göre, oldukça neşeli olduğu gözlenen Şener, duygularını, “40 yaşına girmiş olmak benim için çok anlamlı. Bu özel günümü ve yeni yaşımı, İstanbul’un kültür ve lezzet hayatına yeniden katılan böylesine tarihi bir mekânda bir kez de sevenlerimle birlikte kutlamak beni çok mutlu etti” diyerek dile getirdi.