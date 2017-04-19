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Irina Shayk'tan doğum sonrası bikinili poz

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:36:00

  • 1 Irina Shayk'tan doğum sonrası bikinili poz
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    Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Irina Shayk, instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

  • 2 Irina Shayk'tan doğum sonrası bikinili poz
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    Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile iki yıldır aşk yaşayan Victoria's Secret modeli Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkiden bir çocuk sahibi oldu.

  • 3 Irina Shayk'tan doğum sonrası bikinili poz
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    Doğumunu gizli tutmayı tercih eden 31 yaşındaki güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bir model fiziğinin nasıl olması gerektiğini gözler önüne serdi. Rus model, "Gün batımı öncesi" notuyla paylaştığı fotoğrafında, deniz yatağının üzerinde bikinili bir şekilde görülüyor.

  • 4 Irina Shayk'tan doğum sonrası bikinili poz
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  • 5 Irina Shayk'tan doğum sonrası bikinili poz
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