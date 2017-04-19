'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!

4 | 15

''ORADA ÇOK BUNALDIM''

Londra'nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına ''Orada çok bunaldım'' dediği ileri sürüldü.