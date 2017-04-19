'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 19 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndüğü söyleniyor.
Zehra Çilingiroğlu, Londra'da Westminister Üniversitesi'nde İş Yönetimi ve Pazarlama okumaya başlamış ve Eylül 2016'da oraya yerleşmişti.
'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, okulu tatil olunca bir süredir İstanbul'da olan Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulu bıraktığı iddia edildi.
''ORADA ÇOK BUNALDIM''
Londra'nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına ''Orada çok bunaldım'' dediği ileri sürüldü.