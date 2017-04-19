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'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:55:55

  • 1 'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!
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    Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 19 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndüğü söyleniyor.

  • 2 'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!
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    Zehra Çilingiroğlu, Londra'da Westminister Üniversitesi'nde İş Yönetimi ve Pazarlama okumaya başlamış ve Eylül 2016'da oraya yerleşmişti.

  • 3 'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!
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    'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, okulu tatil olunca  bir süredir İstanbul'da olan Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulu bıraktığı iddia edildi.

     

  • 4 'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!
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    ''ORADA ÇOK BUNALDIM''

    Londra'nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına ''Orada çok bunaldım'' dediği ileri sürüldü.

  • 5 'Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulunu bıraktı' iddiası!
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