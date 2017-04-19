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Top model Adriana Lima'nın baş manken olarak podyuma çıkacağı, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros gibi dünyaca ünlü mankenlerin yürüyeceği Dosso Dossi Fashion Show kadrosuna, Victoria's Secret'in bir başka meleği Izabel Goulart da dahil oldu. (Adriana Lima)