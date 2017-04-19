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Antalya'ya gelecek 4 Victoria's Secret meleği belli oldu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:23:57

Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros ve Izabel Goulart, 8-13 Haziran'da düzenlenecek olan Dossi Fashion Show için Antalya'ya geliyor.

  • 1 Antalya'ya gelecek 4 Victoria's Secret meleği belli oldu
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    Top model Adriana Lima'nın baş manken olarak podyuma çıkacağı, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros gibi dünyaca ünlü mankenlerin yürüyeceği Dosso Dossi Fashion Show kadrosuna, Victoria's Secret'in bir başka meleği Izabel Goulart da dahil oldu. (Adriana Lima)

  • 2 Antalya'ya gelecek 4 Victoria's Secret meleği belli oldu
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    Dosso Dossi Fashion Show'un dünya çapında ses getirmesi planlanan 2017 Haziran ayı şovuna, Adriana Lima'nın yanı sıra 3 Victoria's Secret meleği katılıyor. (Adriana Lima)

  • 3 Antalya'ya gelecek 4 Victoria's Secret meleği belli oldu
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    8- 13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin açılış defilesi 9 Haziran günü, The Land of Legends Theme Park'ta yapılacak. (Adriana Lima)

  • 4 Antalya'ya gelecek 4 Victoria's Secret meleği belli oldu
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    Dosso Dossi Fashion Show, Victoria's Secret'in dört meleğini aynı anda podyuma çıkartacak. (Ana Beatriz Barros)

  • 5 Antalya'ya gelecek 4 Victoria's Secret meleği belli oldu
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    Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, The Land of Legends Theme Park ortaklığıyla gerçekleştirilecek şov ile dünyanın gözünün Antalya'ya çevrileceğini söyledi. (Isabeli Fontana)

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