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Kerem Alışık ve Mert Fırat, Arif V 216 kadrosunda!

Cem Yılmaz, yeni filminin oyuncu kadrosunu açıklamaya devam ediyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:13:07 Güncelleme: 23:15:18

Cem Yılmaz, yeni filmi Arif V 216'nın kadrosunu Instagram hesabından duyurmaya devam ediyor.

İki gün önce Mustafa Sandal isminin kadroya dahil olduğunu açıklayan Yılmaz, bugün de iki önemli ismin kadroya dahil olduğunu duyurdu. Mert Fırat ve Kerem Alışık, Arif V 216'da.

Çekimleri yakında başlayacak olan ve 2018'de vizyona girecek olan Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın kadrosuna ünlü oyuncular Mert Fırat ve Kerem Alışık dahil oldu.

Yılmaz, iki isminin filme katıldığını, senaryo verirken çekilen fotoğraflarla duyurdu.

 

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