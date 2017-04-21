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Naz Elmas
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Naz Elmas: Öpüşürken çekmeyin

Bebek'te bir kafede iki aylık bankacı sevgilisi Cemre Bozer'le öpüşürken görüntülenen Naz Elmas, gazetecileri fark edince sinirlendi

21 Nisan 2017 Cuma, 13:02:31 Güncelleme: 13:07:36

Naz Elmas, önceki gün yeni sevgilisi Cem Bozer ile Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Uzun süre mekanda oturan ikili, çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden defalarca öpüştü. Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden  Elmas, öfkelendi. Fotoğrafların silinmesini isteyen oyuncu muhabirlere “Siz benden izin almadan beni nasıl çekersiniz. Ben sevgilimle öpüşürken beni çekmenizi istemiyorum. Bundan sonra benden izin almadan fotoğrafımı çekmeyeceksiniz” diye bağırdıktan sonra sevgilisinin yanına geri döndü. 

(Cadde)

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