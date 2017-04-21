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Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması

21 Nisan 2017 Cuma, 17:33:49

  • 1 Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması
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    Bugün Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada büyük bir hızla yayılmaya başladı.

  • 2 Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması
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    Şallı'nın menajerlik şirketinden açıklama yapıldı.

  • 3 Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması
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    İşte o açıklama: "Bugün itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik. Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını ve yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz..."

  • 4 Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması
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  • 5 Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması
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