Burak Özçivit: Sponsor istemiyoruz

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Evlilik için hazırlıklara başlayan ancak tarih vermeyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sponsorlara kapıları kapattı!
Arnavutköy’de yakın arkadaşları Uğur Aslan’la yemek yiyen ünlü çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.
‘KENDİMİZ YAPACAĞIZ’
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, düğünlerini Dubai’de yapmaları için teklif alan ancak reddeden ve Türkiye’de evleneceklerini açıklayan ünlü çift, bazı firmaların düğünlerine sponsor olmak istediği haberlerine noktayı koydu: “Düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz.”