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22 NİSAN 2017
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Burak Özçivit: Sponsor istemiyoruz

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:23:10

  • 1 Burak Özçivit: Sponsor istemiyoruz
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    HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Evlilik için hazırlıklara başlayan ancak tarih vermeyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sponsorlara kapıları kapattı! 

  • 2 Burak Özçivit: Sponsor istemiyoruz
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    Arnavutköy’de yakın arkadaşları Uğur Aslan’la yemek yiyen ünlü çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

  • 3 Burak Özçivit: Sponsor istemiyoruz
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    ‘KENDİMİZ YAPACAĞIZ’

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, düğünlerini Dubai’de yapmaları için teklif alan ancak reddeden ve Türkiye’de evleneceklerini açıklayan ünlü çift, bazı firmaların düğünlerine sponsor olmak istediği haberlerine noktayı koydu: “Düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz.” 

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