Burak Özçivit: Sponsor istemiyoruz

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‘KENDİMİZ YAPACAĞIZ’

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, düğünlerini Dubai’de yapmaları için teklif alan ancak reddeden ve Türkiye’de evleneceklerini açıklayan ünlü çift, bazı firmaların düğünlerine sponsor olmak istediği haberlerine noktayı koydu: “Düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz.”