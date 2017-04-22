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Meryem Uzerli
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Meryem Uzerli, güvenlik görevlisinin yanında küçücük kaldı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Dubai'de uzun boylu bir güvenlik görevlisiyle fotoğraf çektirdi. 1.73 boyundaki Uzerli, güvenlik görevlisinin yanında küçücük görüldü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:55:04 Güncelleme: 12:58:37

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gezisine devam ediyor. Abu Dabi'den, Dubai'ye geçen ünlü oyuncu burada özellikle erkek hayranlarının yakın ilgisiyle karşılandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Uzerli'nin hayranları arasında gittiği mekanda görev yapan güvenlik görevlileri de vardı. Uzun boylu bir güvenlik görevlisi, Meryem'le fotoğraf çektirdi. Çekilen fotoğrafta 1,73 boyundaki Meryem Uzerli, güvenlik görevlisinin göğsünde kaldı.

Ünlü oyuncu uzun boylu güvenlik görevlisinin yanında kısacık görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından "Bir daha hiç bu kadar güvende olmayacağım" notuyla paylaştı.

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