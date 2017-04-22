Özcan Deniz'den Fahriye Evcen açıklaması

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Bilirsiniz ki çocuklar telefonlarla oynamayı çok sever ve bilirsiniz ki ünlülerin fanları bir çok ünlüyü aynı anda takip ettikleri için her ünlünün Instagram keşfet bölümünde hiç ilgisi olmayan diğer ünlüler görünür. İşte böyle bir kaza sonucu oluşmuş bir olaydır bu beğenme hadisesi...