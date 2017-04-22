Özcan Deniz'den Fahriye Evcen açıklaması

Özcan Deniz, Burak Özçivit ile haziran ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan eski sevgilisi Farhriye Evcen'in Instagram'daki videosunu beğendiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir açıklama yapan Deniz, şunları söyledi:
"Normalde bu konuda da konuşmazdım ama bu sefer durum farklı. Birkaç aya evlenme planı yapan bir çift var karşımızda. Kimsenin özel hayatını sıkıntıya sokmak istemem... Baktım ki siz benim bunu şuursuzca yapmış olabileceğimi düşünüyorsunuz bir açıklama yapmak istedim. İnşallah önüne geçebilirim!
Bilirsiniz ki çocuklar telefonlarla oynamayı çok sever ve bilirsiniz ki ünlülerin fanları bir çok ünlüyü aynı anda takip ettikleri için her ünlünün Instagram keşfet bölümünde hiç ilgisi olmayan diğer ünlüler görünür. İşte böyle bir kaza sonucu oluşmuş bir olaydır bu beğenme hadisesi...
6 yaşındaki bir çocuğumuzun oyun oynasın diye eline verdiğim telefonumun ve küçük kızımızın sevdiği kişileri görüp beğenme yapması olayı.