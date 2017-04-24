Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"

‘Olay’ albümüyle gündemde olan Ayşe Hatun Önal olay çıkardı!
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre eğlence dönüşü Ortaköy’de trafik kontrolüne takılan şarkıcı, alkolmetreyi üflememek için uzun süre direndi.
Bu sırada muhabirlere, “Siz nereden çıktınız, s... gidin” diyerek çıkışan şarkıcı, uzun uğraşların ardından pes etti. Yapılan kontrolde 1.67 promil alkollü çıkan Önal’a, 876 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.
Alkol oranı ceza üst sınırı olan 1.00’i geçtiğinden, memurlar ifadesini almak üzere şarkıcıyı Arnavutköy’deki merkeze davet etti.
Karakola kendi cipiyle gitmek isteyen ve sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Önal, güçlükle ikna edildi. Avukatı eşliğinde ifadesini veren ünlü popçu, muhabirleri atlatmak için arka kapıdan çıkarak gözden kayboldu.