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Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"

24 Nisan 2017 Pazartesi, 05:06:27 HABERTURK.COM

Ayşe Hatun Önal, Ortaköy’de yapılan trafik kontrolünde memurlara kök söktürdü. Alkolmetreyi üflememek için direnen şarkıcı, 1.67 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan Önal hakkında üst sınır 1.00 promili geçtiği için kamu davası da açılacak

  • 1 Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
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    ‘Olay’ albümüyle gündemde olan Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! 

  • 2 Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre eğlence dönüşü Ortaköy’de trafik kontrolüne takılan şarkıcı, alkolmetreyi üflememek için uzun süre direndi. 

  • 3 Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
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    Bu sırada muhabirlere, “Siz nereden çıktınız, s... gidin” diyerek çıkışan şarkıcı, uzun uğraşların ardından pes etti. Yapılan kontrolde 1.67 promil alkollü çıkan Önal’a, 876 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

  • 4 Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
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    Alkol oranı ceza üst sınırı olan 1.00’i geçtiğinden, memurlar ifadesini almak üzere şarkıcıyı Arnavutköy’deki merkeze davet etti.

  • 5 Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
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    Karakola kendi cipiyle gitmek isteyen ve sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Önal, güçlükle ikna edildi. Avukatı eşliğinde ifadesini veren ünlü popçu, muhabirleri atlatmak için arka kapıdan çıkarak gözden kayboldu.

     

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