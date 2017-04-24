Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu

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Serengil şöyle konuştu: "Ebru Şallı’nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda fotoğraftaki kişi daha yaşlı ve kilolu bir kadın. Ebru Şallı benim yanımda giyiniyor o fotoğraftaki kişi kesinlikle Ebru değil.”