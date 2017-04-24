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Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:20:55

  • 1 Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
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    Eski manken Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf, 'Duymayan Kalmasın' programında konuşuldu.

  • 2 Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
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    Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldığı iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında programın sunucusu ve yakın arkadaşı Seren Serengil'den açıklama geldi.

  • 3 Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
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    Söz konusu karenin kendisine hafta sonu bir başkası tarafından gönderildiğini belirten Seren Serengil, fotoğraftaki kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi.

  • 4 Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
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    Serengil şöyle konuştu: "Ebru Şallı’nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda fotoğraftaki kişi daha yaşlı ve kilolu bir kadın. Ebru Şallı benim yanımda giyiniyor o fotoğraftaki kişi kesinlikle Ebru değil.”

  • 5 Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
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