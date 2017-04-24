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Aleyna Tilki
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Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın doğum gününü kutladı

Şarkıcı Aleyna Tilki, tartışmalı başlayan ancak daha sonra dost olarak ilişkisini sürdürdüğü Demet Akalın’ın doğum gününü kutladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:46:05 Güncelleme: 15:52:06

Sosyal medya hesabından Demet Akalın’ın doğum günü için uzun bir metin paylaşan Aleyna Tilki, Demet Akalın’ı ne kadar sevdiğini göstermiş oldu.

İşte Aleyna Tilki’nin o paylaşımı:

“Müziğin icra edildiği her yer, hele bir de bu denli sıcak bir kalple birleşince, aklı hit, çalışkanlığı hit, zekası hit, sesi hit, kalbi hit, şarkıları hit bir bütünü oluşturuyor. Kolay değil, bütünüyle hit olmak. Düzene hitap ederek, trend kalabilmek… Asla hafife alınmayacak kadar ruh ve emek gerektirir. Güzel anne, güzel eş, güzel ablam. Sevgim, ışıklar altında süslenmiş yapmacık kelimeler gibi değil.

Zor günümüzde yanımızda bulunmuş birisi olarak yazdım size ve muhakkak ki plajlarda, clublerde şarkılarıyla eğlenmemizde hakkınızın geçtiği biri olarak yazdım. Hem kariyer yapıp, aynı zamanda bir aile kurulabileceğini de öğrettiniz üstelik. Bu yüzden iyi ki doğdunuz, ülkemize, kıyafetleriniz ve aksesuarlarınız gibi, kalbinizle ve şarkılarınızla da renk kattınız. Mutlu yıllar”

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın yeni albümüne bir şarkı vererek sevenlerine sürpriz yapmıştı.

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