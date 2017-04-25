Bensu Soral, İçerde'ye veda etti

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31 hafta boyunca ekranda olan Bensu Soral, izleyicilere Instagram hesabından veda etti. Ekibin fotoğrafını sayfasında paylaşan Soral, altına şu notu düştü:



"Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmayı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi... Ve bu sevgiye layık olabilmek adına gücümün, alnımın terince her şeyi yapabilmeyi... Umarım buna layık olabildim. Umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim... Başta izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere; Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür saygı ve sevgilerimle..."