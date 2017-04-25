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Bülent Ersoy
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Bülent Ersoy hakim karşısında 

Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

25 Nisan 2017 Salı, 15:35:00 Güncelleme: 16:16:29

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sunucu Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Ersoy savunmasında, “Lerzan duruşmaya gelse elimi öperdi. Biz aklıselim insanlarız. O beni sever bende onu severim” dedi.

YAŞIM ORTAYA ÇIKIYOR

İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Bülent Ersoy ve avukatları katıldı. Şikayetçi Lerzan Mutlu ise duruşmaya gelmedi. Ersoy, kimlik tespitinde 50 bin lira geliri olduğunu belirtti. Katip tarafından doğum tarihinin sorulması üzerine Ersoy, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" dedi.

OYA ÇOK YAKIN ARKADAŞIMDI

Ersoy savunmasında Oya Aydoğan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Gece hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Yoğun bakıma alınmıştı. Lerzan Mutlu ile bir münakaşa yaşamışlardı. Hastaneye geldiğimde bana mikrofon uzattılar. 'Ne düşünebilirim dedim. En yakın arkadaşım hastanede çok kızgınım. Ben onun anasından büyüğüm. Benim kucağımda resmi var kendisi paylaşmış. Doğruları söylesin beni oraya getirtmesin' dedim" şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy
BUGÜNE KADAR KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM

Bugüne kadar kimseyi tehdit etmediğini belirten Ersoy, "Beni oraya getirtmesin dememin sebebi doğruları söylerim anlamındaydı. Hanımefendi programlarına devam etti. Aksine ben sustukça daha çok konuştu" dedi. Ersoy, "Lerzan temiz kalpli bir çocuk. Beni sevdiğini bilirim. Ben de onu severim. Biz nerelere geldik, bakın kucağımda çekilmiş resmi var. Biz aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti" diye konuştu.



DOSYA UZLAŞMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, duruşma sonunda dava dosyasının uzlaşma bürosuna gönderilmesine karar verdi. Ersoy ve Mutlu uzlaşırsa dosya kapanacak, ancak uzlaşamazlarsa dava görülmeye devam edecek.

Lerzan Mutlu

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