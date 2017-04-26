Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!

Yılın magazin golü! Tuvana Türkay, aşk yaşadığı haberlerini her fırsatta yalanladığı Fenerbahçeli Alper Potuk’la önceki akşam Arnavutköy’de objektiflere takıldı.
Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre baş başa yemek yiyen çiftin romantik gecesi, gazetecileri fark etmeleriyle son buldu.
Fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikle içeri giren ikili, muhabirleri atlatmak için mekândan ayrı ayrı çıktı.
Arka kapıdan otoparka geçip Ferrari’siyle restorandan ayrılan Alper Potuk, biraz ileride sevgilisini beklemeye başladı.
Gerildiği gözlenen ve elinden telefonunu bir an olsun dü- şürmeyen güzel oyuncu ise bir saat kadar içeride gazetecilerin gitmesini bekledi.