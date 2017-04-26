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Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!

26 Nisan 2017 Çarşamba, 03:08:49 HABERTURK.COM

“Adımın Alper’le anılması beni rahatsız ediyor” diyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, ünlü futbolcu Alper Potuk ile Arnavutköy’de baş başa görüntülendi

  • 1 Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!
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    Yılın magazin golü! Tuvana Türkay, aşk yaşadığı haberlerini her fırsatta yalanladığı Fenerbahçeli Alper Potuk’la önceki akşam Arnavutköy’de objektiflere takıldı.

  • 2 Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!
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    Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre baş başa yemek yiyen çiftin romantik gecesi, gazetecileri fark etmeleriyle son buldu.

  • 3 Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!
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    Fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikle içeri giren ikili, muhabirleri atlatmak için mekândan ayrı ayrı çıktı.

  • 4 Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!
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    Arka kapıdan otoparka geçip Ferrari’siyle restorandan ayrılan Alper Potuk, biraz ileride sevgilisini beklemeye başladı. 

  • 5 Tuvana Türkay-Alper Potuk aşkı belgelendi!
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    Gerildiği gözlenen ve elinden telefonunu bir an olsun dü- şürmeyen güzel oyuncu ise bir saat kadar içeride gazetecilerin gitmesini bekledi. 

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