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Selim Erdoğan kimdir?

Evinde uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu düzeneği ele geçirilen Selim Erdoğan gözaltına alındı. Peki Selim Erdoğan kimdir?

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:35:37 Güncelleme: 10:37:06

Oyuncu Selim Erdoğan'ın Muğla'da kiraladığı villaya düzenlenen baskında 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ele geçirildi ve Selim Erdoğan gözaltına alındı. Peki Selim Erdoğan kimdir?

SELİM ERDOĞAN KİMDİR?

Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitiminin ardından ilk olarak 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi adlı televizyon dizisinde Abuzer Edalı rolünü üstlenerek televizyon hayatına ilk adımını atmıştır. 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol almıştır.

7 senelik Çiçek Taksi oyunculuğunun ardından 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde rol aldı. Ardından Duvara Karşı adlı sinema filminde taksi şoförü olarak bir kez daha beyaz perdede yer alan Selim Erdoğan, 2003'te Vizontele Tuuba adlı sinema filminde "Servet" adlı karaktere can verdi ve ekranlarda sık görülen yüzlerden oldu.

2004'te ekranlara gelen Dayı adlı televizyon dizisinde başrol Ali karakterini canlandıran Selim Erdoğan, sonrasında çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almıştır. Son olarak yakın tarihte Hanım köylü adlı dizide Reşat Döner karakterini canlandıran Selim Erdoğan, SHOW TV'de ekranlara gelen fenomen dizi İçerde'nin 1. ve 2. bölümünde Ömer karakterini canlandırmıştır.

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