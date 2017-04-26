Safiye Soyman: Faik gözümün önünde tacize uğruyor

Önümüzdeki günlerde Bülent Ersoy ve Banu Alkan’la birlikte bir gezi programıyla ekranda olacak Soyman, “Bu programla dünya bizi konuşacak” dedi.

HT Magazin'in haberine göre, hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün kendisine karşı davranışlarından dolayı tepki görmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Soyman, “Bazı kadınlar gözümün önünde Faik Bey’e telefon numarası vermeye çalışıyor. Gittiğimiz bazı mekânlarda masadan işaretler atıp duruyorlar. Bazı kadınlar işin cılkını çıkarıyorlar. Adam resmen gözümün önünde tacize uğruyor” şeklinde konuştu.