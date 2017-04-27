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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..

27 Nisan 2017 Perşembe, 02:58:02 HABERTURK.COM

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, saha dışında da hızlı çıktı! Evli ve üç çocuk babası olan ünlü futbolcu, önceki gece kumral bir güzelle kaçamak yaparken objektiflere yakalandı

  • 1 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..
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    Beşiktaş’ın evli ve üç çocuklu Hollandalı yıldızı Ryan Babel, çapkınlık yaparken yakalandı. 

  • 2 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Akaretler’deki Beşiktaş Plaza’nın restoran katında kumral bir güzelle baş başa yemek yiyen futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. 

  • 3 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..
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    Yüzü asılan Babel, arkasına gizlenen güzelle birlikte hızla otomobiline bindi.

  • 4 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..
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    Eliyle yüzünü gizleyen kumral güzel, bozuk Türkçe’siyle basın mensuplarına, “Çekmeyin. Bu fotoğrafları hiçbir yerde kullanamazsınız” diyerek çıkıştı.

  • 5 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..
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    Keyfi kaçan Hollandalı yıldız ise muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini koruyup gaza basarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.

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