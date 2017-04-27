Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel fena yakalandı! Evli ve 3 çocuk babası..

Beşiktaş’ın evli ve üç çocuklu Hollandalı yıldızı Ryan Babel, çapkınlık yaparken yakalandı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Akaretler’deki Beşiktaş Plaza’nın restoran katında kumral bir güzelle baş başa yemek yiyen futbolcu, çıkışta flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı.
Yüzü asılan Babel, arkasına gizlenen güzelle birlikte hızla otomobiline bindi.
Eliyle yüzünü gizleyen kumral güzel, bozuk Türkçe’siyle basın mensuplarına, “Çekmeyin. Bu fotoğrafları hiçbir yerde kullanamazsınız” diyerek çıkıştı.
Keyfi kaçan Hollandalı yıldız ise muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini koruyup gaza basarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.