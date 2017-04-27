Ali Sunal ve arkadaşlarının ilk ders günü heyecanı

PeramArt Ali Sunal Oyunculuk Atölyesi, önceki gün kapılarını açtı ve oyunculuk atölyesi için 3 ay sürecek olan 1. kur eğitim programı Sunal’ın önderliğinde start aldı. Eğitim programında Ali Sunal’ın yanı sıra Sibel Taşçıoğlu, Bülent Seyran, Başak Daşman, Ezo Sunal ve Serdar Yeğin tarafından verilecek dersler yer alıyor.

HT Magazin'in haberine göre, Ali Sunal ve diğer eğitmenler, ilk günün heyecanını ders bitiminde pasta keserek kutladı. Sunal, “Bugün oldukça keyifliydi. Ezo’nun dersine ben de katıldım. Eminim herkesin birbirinden öğrenecek çok şeyi vardır” dedi.