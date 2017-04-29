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Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:09:27

  • 1 Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı
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    Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

  • 2 Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı
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    Etiler'de baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Yasin Akkanat, çıkışta objektiflerden kaçamadı. Araçlarını yönelen ikili, flaşlar patlayınca panikledi. Zehra ve sevgilisi, vale ücretini ödemeden oradan uzaklaştı.  Londra’daki okulunu bırakıp Türkiye’ye dönmek istediği konuşulan Zehra’nın aşk hayatıyla gündeme gelmesi ailesi tarafından tepki çekmişti. Hülya Avşar, kızının okulu bırakmadığını, tatilde olduğunu söylemişti. (Cadde)

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