Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

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Etiler'de baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Yasin Akkanat, çıkışta objektiflerden kaçamadı. Araçlarını yönelen ikili, flaşlar patlayınca panikledi. Zehra ve sevgilisi, vale ücretini ödemeden oradan uzaklaştı. Londra’daki okulunu bırakıp Türkiye’ye dönmek istediği konuşulan Zehra’nın aşk hayatıyla gündeme gelmesi ailesi tarafından tepki çekmişti. Hülya Avşar, kızının okulu bırakmadığını, tatilde olduğunu söylemişti. (Cadde)