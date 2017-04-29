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Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:48:59

  • 1 Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi
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    Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafıyla adından söz ettiren Amanda Cerny, Los Angeles'ta bir araya geldi.

  • 2 Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi
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    Twitter'dan 'Yozgatlı Dayı’ olarak hayatımıza giren Cemal Lalek'e evlilik teklifinde bulunması günlerce konuşulan Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'le fotoğrafını paylaştı.

     

  • 3 Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi
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    Türkiye’de ‘Yenge’ adıyla tanınan Cerny, Twitter hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Türk arkadaşlarımı Los Angeles'ta gördüğüm için her zaman şükrediyorum" notunu yazdı.

  • 4 Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi
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  • 5 Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi
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