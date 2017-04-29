Amanda Cerny, Berkcan Güven ile Los Angeles'ta bir araya geldi

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafıyla adından söz ettiren Amanda Cerny, Los Angeles'ta bir araya geldi.
Twitter'dan 'Yozgatlı Dayı’ olarak hayatımıza giren Cemal Lalek'e evlilik teklifinde bulunması günlerce konuşulan Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'le fotoğrafını paylaştı.
Türkiye’de ‘Yenge’ adıyla tanınan Cerny, Twitter hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Türk arkadaşlarımı Los Angeles'ta gördüğüm için her zaman şükrediyorum" notunu yazdı.