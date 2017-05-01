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Nusret Gökçe
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Nusret, son paylaşımında Okan Bayülgen'e göndermede mi bulundu?

Tuzlama hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret'in son videosu Okan Bayülgen'e bir mesaj olarak yorumlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:10:28 Güncelleme: 11:41:53

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, şovmen Okan Bayülgen tarafından eleştirilmişti.  Nusret'in paylaştığı son video sosyal medyada Okan Bayülgen'e gönderme olarak yorumlandı. Takipçileriyle paylaştığı son videosunda havaya fırlatılan çok sayıda meyveyi tek bıçak darbesiyle kesen Nusret, yine havaya atılan eti bu kez yakalayıp okşadı.

BAYÜLGEN NE DEMİŞTİ?

Okan Bayülgen, Twitter hesabından şunları söylemişti:

"Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor... Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor. Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun!"

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