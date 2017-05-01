Nusret, son paylaşımında Okan Bayülgen'e göndermede mi bulundu?

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, şovmen Okan Bayülgen tarafından eleştirilmişti. Nusret'in paylaştığı son video sosyal medyada Okan Bayülgen'e gönderme olarak yorumlandı. Takipçileriyle paylaştığı son videosunda havaya fırlatılan çok sayıda meyveyi tek bıçak darbesiyle kesen Nusret, yine havaya atılan eti bu kez yakalayıp okşadı.



BAYÜLGEN NE DEMİŞTİ?



Okan Bayülgen, Twitter hesabından şunları söylemişti:



"Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor... Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor. Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun!"

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