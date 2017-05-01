Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:01:23 | Güncelleme: 14:58:02
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İbrahim Tatlıses
"En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun."
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Arda Turan
"1mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun..."
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Erdem Yener
"1 Mayıs kutlu olsun"
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Cüneyt Arkın
"Emeğin ve alın terinin hakkı ödenmez. Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.."
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Murat Akkoyunlu
"Yaşasın 1 Mayıs"
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Kubat
"İşe, emeğe, işçiye ve emekçiye selam olsun, 1 mayıs kutlu olsun"
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Yavuz Seçkin
"İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun."
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Gökhan Töre
"1 Mayıs İşçi ve Emekçiler bayramınız kutlu olsun."
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Derya Baykal
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Sibel Can
1.Mayıs. Emeğin,emektarın,alın terinin,dayanışma ve yardımlaşma günü kutlu olsun. #1mayıs
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Mert Fırat
"İşçi çocukları da işverenlerin çocukları kadar sevimlidir" Adaleti, eşitliği, haksızlıkla mücadeleyi yaşamına dönüştüren, aydın ve özgür bir Türkiye için çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun! #1mayısişçiveemekçibayramı #1Mayıs
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Mehmet Ali Erbil
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Ayşegül Yıldız
İşçinin ve emekçinin günü 1 Mayıs..... Tüm işçi ve emekçilerimizin bayramı kutlu olsun