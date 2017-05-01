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01 MAYIS 2017
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ŞİPŞAK

Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:01:23

  • 1 Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
    1 | 14

    İbrahim Tatlıses

    "En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun."

  • 2 Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
    2 | 14

    Arda Turan

    "1mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun..."

  • 3 Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
    3 | 14

    Erdem Yener

    "1 Mayıs kutlu olsun"

  • 4 Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
    4 | 14

    Cüneyt Arkın

    "Emeğin ve alın terinin hakkı ödenmez. Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.."

  • 5 Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
    5 | 14

    Murat Akkoyunlu

    "Yaşasın 1 Mayıs"

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