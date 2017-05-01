Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

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İbrahim Tatlıses



"En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun."