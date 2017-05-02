Amsterdam'da bekarlığa veda

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Akkaya’nın harcamalarını kankaları Arduç, Öztürk ve Fırtına üstlendi. Jest karşısında mutlu olan Akkaya, bekârlığa veda partisinde çekilen fotoğrafını “İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum” notuyla paylaşıp arkadaşlarına teşekkür etti.