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Amsterdam'da bekarlığa veda

02 Mayıs 2017 Salı, 02:36:25 HABERTURK.COM

Barış Arduç, Engin Öztürk ve Kerem Fırtına’nın da aralarında bulunduğu 13 arkadaşı, Sarp Akkaya’yı bekârlığa veda için çılgın partileriyle ünlü Amsterdam’a götürdü

  • 1 Amsterdam'da bekarlığa veda
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    Sinem Yalçınkaya ile evlilik hazırlıkları yapan Sarp Akkaya için arkadaşları sürpriz bir bekârlığa veda partisi organize etti. 

  • 2 Amsterdam'da bekarlığa veda
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    HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre aralarında Barış Arduç, Engin Öztürk, Kerem Fırtına’nın da bulunduğu 13 yakın arkadaşı, ünlü oyuncuyu Amsterdam’a götürdü.

  • 3 Amsterdam'da bekarlığa veda
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    Akkaya’nın harcamalarını kankaları Arduç, Öztürk ve Fırtına üstlendi. Jest karşısında mutlu olan Akkaya, bekârlığa veda partisinde çekilen fotoğrafını “İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum” notuyla paylaşıp arkadaşlarına teşekkür etti. 

  • 4 Amsterdam'da bekarlığa veda
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    Ünlü oyuncu, 23 Şubat’ta, Kenan Doğulu’nun vokalisti Yalçınkaya’ya Fenerbahçe-Olympiakos basketbol maçında skorboard’a “Sinem benimle evlenir misin?” yazdırarak evlenme teklif etmişti.

  • 5 Amsterdam'da bekarlığa veda
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