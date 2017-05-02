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Emre Kaya
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Ünlü şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Yediği balıktan zehirlendiği öğrenilen Emre Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi

02 Mayıs 2017 Salı, 21:13:55 Güncelleme: 21:21:21 İHA

Türk pop müziğinin ünlü sesi Emre Kaya, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının yediği balıktan zehirlendiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, "Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

 

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