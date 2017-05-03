Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi

2 | 12

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 30 Nisan’da 24 yaşına girdi. Kraliçeye, İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu sevgilisi Mesut Özil tektaş yüzük hediye etti. Yüzüğün değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi.