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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:49:49

  • 1 Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi
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    Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türkiye Güzeli sevgilisi Amine Gülşe’yi doğum gününde tektaş yüzükle mest etti.

  • 2 Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi
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    2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 30 Nisan’da 24 yaşına girdi. Kraliçeye, İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu sevgilisi Mesut Özil tektaş yüzük hediye etti. Yüzüğün değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi.

  • 3 Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi
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    Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapan Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelerek ev bakmıştı. Özil’in ev için 25 milyon TL bütçe ayırdığı iddia edilmişti.

  • 4 Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi
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    İki yıllık ayrılığın ardından barışan çift, yazın evlenecek. (Cadde)

  • 5 Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi
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