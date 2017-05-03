Metin Şentürk talihsiz kazayı anlattı

Kısa süre önce yeni bir albüm çıkaran Metin Şentürk, görme engelli olmasına neden olan talihsiz kazayı anlattı.

Katıldığı bir programda Şentürk, "Fatih’te Bodrum katta bir evde doğmuşum. Bebeğim o zamanlar. Evin duvarlarını boyatıyorlarmış, uyuyorum diye beni bir masanın üzerine koymuşlar. Benim de uyanacağım tutmuş, masadan yere düşmüşüm. Kafamın arkasındaki beyinciğimin üzerine düşmüşüm. Sonra da ‘Beni masanın üzerine niye koydunuz? Ekmek sepeti miyim, tuzluk muyum ben?' diyordum" ifadelerini kullandı.