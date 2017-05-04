ŞİPŞAK

Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 04:12:37 HABERTURK.COM

iğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, gazetecilere el ele yakalandı

  • 1 Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi
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    İlişkilerini inkâr eden oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, Bebek’te el ele objektiflere yakalandı.

  • 2 Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi
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     HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı. 

  • 3 Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi
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  • 4 Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi
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  • 5 Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi
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    • HABERİN DEVAMI

İlişkilerini inkâr eden oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, Bebek’te el ele objektiflere yakalandı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı. 

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