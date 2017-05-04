Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi

iğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, gazetecilere el ele yakalandı

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

İlişkilerini inkâr eden oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, Bebek’te el ele objektiflere yakalandı.

İlişkilerini inkâr eden oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, Bebek’te el ele objektiflere yakalandı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.