Çiğdem Batur-Onur Gülmek aşkı belgelendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 04:12:37 | Güncelleme: 04:18:03
HABERTURK.COM
iğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, gazetecilere el ele yakalandı
1
1|10
İlişkilerini inkâr eden oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, Bebek’te el ele objektiflere yakalandı.
2
2|10
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.
3
3|10
4
4|10
5
5|10
HABERİN DEVAMI
6
6|10
7
7|10
8
8|10
9
9|10
10
10|10
İlişkilerini inkâr eden oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek, Bebek’te el ele objektiflere yakalandı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.