Murat Boz ile Eser Yenenler fena yakalandı! 'Gönder gelsin kardeşim'

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HT Magazin'dne Nuri Altuntaş'ın haberine göre gruba ilerleyen saatlerde, yarışmacısı oldukları moda programı ile tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez isimli sarışın bir güzel eşlik etti. İçerde birlikte eğlenmeye başladılar.