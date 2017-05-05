Murat Boz ile Eser Yenenler fena yakalandı! 'Gönder gelsin kardeşim'

Aslı Enver bu işe bozulacak! Murat Boz, Emirgan’daki La Boom’da komedyen Eser Yenenler ve ortak arkadaşlarıyla buluştu.
HT Magazin'dne Nuri Altuntaş'ın haberine göre gruba ilerleyen saatlerde, yarışmacısı oldukları moda programı ile tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez isimli sarışın bir güzel eşlik etti. İçerde birlikte eğlenmeye başladılar.
Grup, mekândan gece yarısı ayrı ayrı çıktı. Erdal isimli şoförünü yanına alıp cipinin direksiyonuna geçen Boz, güzelleri kastederek Yenenler’e, “Gönder gelsin kardeşim” diye seslendi.
Ekip eğlenceye, genç komedyenin Levazım’daki lüks bir sitede bulunan villasında verdikleri, Boz’un şarkılar da söylediği partiyle devam etti.
Sabaha kadar süren parti bitimi villadan ayrılan Candan kardeşler ile Bitmez, karşılarında muhabirleri görünce büyük şok yaşadı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlileri basın mensuplarını tehdit etti. Gazetecilerin geldiğini öğrenince kapıdan geri dönen Murat Boz ise geceyi kankasının evinde geçirdi.