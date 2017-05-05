ŞİPŞAK

Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:23:24

  • 1 Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı
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    İranlı model Mahlagha Jaberi'den sonra, Burak Özçivit'in fotoğrafına bu defa da Rus model Victoria Bonya yorum yaptı. 

  • 2 Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı
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    Burak Özçivit'in aylar önce fotoğrafına İranlı model Mahlagha Jaberi, "yakışıklı" diye yorum yapmıştı. Özçivit'in sevgilisi Fahriye Evcen'in kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti.

  • 3 Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı
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    Bu sefer de Rus model Victoria Bonya, ünlü oyuncunun fotoğrafına yorum yaptı. 

  • 4 Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı
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    Fotoğrafın altına İngilizce olarak "nice" yani "güzel" yazan 37 yaşındaki modelin Instagram'da tam 5.5 milyon takipçisi var.

  • 5 Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı
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    Fahriye Evcen'in bu yorum karşısında ne yapacağı ise merak konusu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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