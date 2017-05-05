Burak Özçivit'in fotoğrafına Rus model Victoria Bonya yorum yaptı

İranlı model Mahlagha Jaberi'den sonra, Burak Özçivit'in fotoğrafına bu defa da Rus model Victoria Bonya yorum yaptı.
Burak Özçivit'in aylar önce fotoğrafına İranlı model Mahlagha Jaberi, "yakışıklı" diye yorum yapmıştı. Özçivit'in sevgilisi Fahriye Evcen'in kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti.
Bu sefer de Rus model Victoria Bonya, ünlü oyuncunun fotoğrafına yorum yaptı.
Fotoğrafın altına İngilizce olarak "nice" yani "güzel" yazan 37 yaşındaki modelin Instagram'da tam 5.5 milyon takipçisi var.
Fahriye Evcen'in bu yorum karşısında ne yapacağı ise merak konusu.