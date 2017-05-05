Arda Turan ile Aslıhan Doğan yine ayrıldı

Barcelonalı yıldız Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın yeniden ayrıldığı iddia edildi. 2 yıllık aşklarını Ekim 2016'da sonlandıran çift, bu ayrılığa daha fazla dayanamamış Mart ayında yeniden bir araya gelmişti.

Aslıhan Doğan'ın evlilik şartıyla barışan ikilinin ikinci baharları kısa sürdü ve çiftin yeniden ayrıldığı iddia edildi.

INSTAGRAM'DAN DA TAKİBİ BIRAKTI

Bu kez oldukça kararlı oldukları söylenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Ancak ikili, birbirilerinin aile fertleriyle görüşmeye devam ediyor.

Arda Turan, eski kız arkadaşının annesi Güler Doğan ve kardeşi Dilan Doğan’ı takip ederken Aslıhan Doğan da Turan’ın erkek kardeşi Okan Turan’ı yakından izliyor.