06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:43:10 | Güncelleme: 10:09:09
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Murat Boz’un Eser Yenenler’in villasında Nihal-Bahar Candan kardeşlerle yaptığı âlem gecesi, Aslı Enver’le ilişkisinin sonunu getirdi.
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HT Magazin'in haberine göre, Enver, haberin çıktığı gün bir yıldır birlikte olduğu Murat Boz’u terk etti. Enver’in yakınlarına “Zaten aramız bir haftadır limoniydi. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu” dediği öğrenildi.
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Murat Boz ise Aslı Enver’i aldattığı iddialarını yalanlayarak “İhanet söz konusu değildir. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda bulunmaktan başka öte bir durum yoktu” açıklamasını yaptı.