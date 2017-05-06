ŞİPŞAK

Aslı Enver terk etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:43:10

  • 1 Aslı Enver terk etti
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    Murat Boz’un Eser Yenenler’in villasında Nihal-Bahar Candan kardeşlerle yaptığı âlem gecesi, Aslı Enver’le ilişkisinin sonunu getirdi. 

  • 2 Aslı Enver terk etti
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    HT Magazin'in haberine göre, Enver, haberin çıktığı gün bir yıldır birlikte olduğu Murat Boz’u terk etti. Enver’in yakınlarına “Zaten aramız bir haftadır limoniydi. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu” dediği öğrenildi.

  • 3 Aslı Enver terk etti
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    Murat Boz ise Aslı Enver’i aldattığı iddialarını yalanlayarak “İhanet söz konusu değildir. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda bulunmaktan başka öte bir durum yoktu” açıklamasını yaptı. 

  • 4 Aslı Enver terk etti
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  • 5 Aslı Enver terk etti
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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