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HT Magazin'in haberine göre, Enver, haberin çıktığı gün bir yıldır birlikte olduğu Murat Boz’u terk etti. Enver’in yakınlarına “Zaten aramız bir haftadır limoniydi. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu” dediği öğrenildi.