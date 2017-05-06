06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:17:38 | Güncelleme: 11:12:06
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DÖRT GÜZELLE BİRLİKTE EĞLENDİ
Seda Güven’le yollarını ayıran Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı. Oyuncu, Asmalımescit’teki bir mekanda dört güzelle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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Grup mekân çıkışı flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.
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‘BUNLARI KİM ÇAĞIRDI?’
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, güzeller yüzlerini gizlemeye çalışırken Tuna, “Bunları kim çağırdı?” diyerek otomobiline yöneldi. Ardından, “Kızları peşimden taksiyle gönder’’ diyerek yardımcısına talimat verdi.