ŞİPŞAK

Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:17:38

  • 1 Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı
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    DÖRT GÜZELLE BİRLİKTE EĞLENDİ

    Seda Güven’le yollarını ayıran Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı. Oyuncu, Asmalımescit’teki bir mekanda dört güzelle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. 

  • 2 Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı
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    Grup mekân çıkışı flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

  • 3 Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı
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    ‘BUNLARI KİM ÇAĞIRDI?’

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, güzeller yüzlerini gizlemeye çalışırken Tuna, “Bunları kim çağırdı?” diyerek otomobiline yöneldi. Ardından, “Kızları peşimden taksiyle gönder’’ diyerek yardımcısına talimat verdi. 

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    HABERİN DEVAMI

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