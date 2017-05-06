ŞİPŞAK

Aslıhan Doğan: Bir ay sonra beraberiz

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:28:32

  • 1 Aslıhan Doğan: Bir ay sonra beraberiz
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    Yedi ay önce ayrıldığı Arda Turan’la evlilik şartıyla barıştığı konuşulan Aslıhan Doğan, milli yıldızla basının karşısına çıkmak için bir ay sonrayı işaret etti.

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    ARDA TURAN YASAK KOYDU!

    HT Magazin'in haberine göre, Aslıhan Doğan, Arda Turan’a kavuşmak için gün sayıyor. İspanya’da top koşturan milli yıldızla barışan sosyetik güzel, önceki gün katıldığı davette görüntülendi. 

  • 3 Aslıhan Doğan: Bir ay sonra beraberiz
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    Doğan, Turan’ın ilişkileri hakkında konuşma yasağı koyduğu iddialarını doğrularcasına sorulara yanıt vermekten kaçındı.

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    ‘KONUŞURSAM DOĞRU OLMAZ’

    İlişkileri hakkında asla konuşamayacağını belirten Doğan, “Arda hassas bir dönemde, sakatlığı var. Şimdi konuşursam doğru olmaz” dedi. 

  • 5 Aslıhan Doğan: Bir ay sonra beraberiz
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    Sosyetik güzel ısrarlı sorular üzerine ise, “Bana bir ay müsaade edin, zaten bir arada görürsünüz” diyerek yakında birlikte basının karşısına çıkacaklarını ima etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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