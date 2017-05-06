Aslıhan Doğan: Bir ay sonra beraberiz

Yedi ay önce ayrıldığı Arda Turan’la evlilik şartıyla barıştığı konuşulan Aslıhan Doğan, milli yıldızla basının karşısına çıkmak için bir ay sonrayı işaret etti.
ARDA TURAN YASAK KOYDU!
HT Magazin'in haberine göre, Aslıhan Doğan, Arda Turan’a kavuşmak için gün sayıyor. İspanya’da top koşturan milli yıldızla barışan sosyetik güzel, önceki gün katıldığı davette görüntülendi.
Doğan, Turan’ın ilişkileri hakkında konuşma yasağı koyduğu iddialarını doğrularcasına sorulara yanıt vermekten kaçındı.
‘KONUŞURSAM DOĞRU OLMAZ’
İlişkileri hakkında asla konuşamayacağını belirten Doğan, “Arda hassas bir dönemde, sakatlığı var. Şimdi konuşursam doğru olmaz” dedi.
Sosyetik güzel ısrarlı sorular üzerine ise, “Bana bir ay müsaade edin, zaten bir arada görürsünüz” diyerek yakında birlikte basının karşısına çıkacaklarını ima etti.