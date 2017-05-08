Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı

Murat Boz’un terk edilmesiyle sonuçlanan villa partisinin ev sahibi Eser Yenenler, önceki gece ortaya çıktı.
Sosyal medyada Boz ve Enver hayranlarınca eleştirilen Yenenler, yakın dostu İbrahim Büyükak’la Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüldü. Büyükak, keyifsiz görünen Yenenler’in görüntülenmemesi için muhabirlerin önüne geçerek perdeleme yaptı.
CANDANLAR’IN KEYFİ YERİNDE
HT Magazin'in haberine göre, skandal partinin diğer kahramanları Nihal-Bahar Candan kardeşler ise aynı gece çıktıkları İstanbul turunda gördükleri ilginin keyfini çıkardılar.
Harbiye’deki bir gece kulübüne girerken görüntülenen ikili, kalabalık gazeteci grubunun sorularını yanıtsız bıraktı. Telefonlarını bir an olsun ellerinden düşürmeyen ikili, mekânda ilgi odağı olurken adeta abluka altına alındılar.
İŞTE O EV
Gündeme damga vuran partiden bu yana evine uğramayan Eser Yenenler’in villası, şu sıralar derin bir sükûnet içinde.