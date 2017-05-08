Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı

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Sosyal medyada Boz ve Enver hayranlarınca eleştirilen Yenenler, yakın dostu İbrahim Büyükak’la Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüldü. Büyükak, keyifsiz görünen Yenenler’in görüntülenmemesi için muhabirlerin önüne geçerek perdeleme yaptı.