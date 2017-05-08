ŞİPŞAK

Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:37:34

  • 1 Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
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    Murat Boz’un terk edilmesiyle sonuçlanan villa partisinin ev sahibi Eser Yenenler, önceki gece ortaya çıktı. 

  • 2 Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
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    Sosyal medyada Boz ve Enver hayranlarınca eleştirilen Yenenler, yakın dostu İbrahim Büyükak’la Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüldü. Büyükak, keyifsiz görünen Yenenler’in görüntülenmemesi için muhabirlerin önüne geçerek perdeleme yaptı.

  • 3 Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
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    CANDANLAR’IN KEYFİ YERİNDE

    HT Magazin'in haberine göre, skandal partinin diğer kahramanları Nihal-Bahar Candan kardeşler ise aynı gece çıktıkları İstanbul turunda gördükleri ilginin keyfini çıkardılar.

  • 4 Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
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    Harbiye’deki bir gece kulübüne girerken görüntülenen ikili, kalabalık gazeteci grubunun sorularını yanıtsız bıraktı.  Telefonlarını bir an olsun ellerinden düşürmeyen ikili, mekânda ilgi odağı olurken adeta abluka altına alındılar.

  • 5 Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
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    İŞTE O EV

    Gündeme damga vuran partiden bu yana evine uğramayan Eser Yenenler’in villası, şu sıralar derin bir sükûnet içinde.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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