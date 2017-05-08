Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı

Model ve televizyon yıldızı Chloe Khan, Türkiye'de operasyon geçirdi.
Playboy yıldızı ve televizyon ünlüsü Chloe Khan, Brezilya kalçasına sahip olmak için Türkiye'ye geldi.
Posta'da yer alan habere göre, burada operasyon geçiren Chloe Khan, karın bölgesinden yağ aldırıp kalçasıan enjekte ettirdi.
25 yaşındaki model, geçirdiği operasyonun ardından bir fotoğraf paylaştı.
Instagram'daki 1 milyon takipçisiyle korse taktığı incecik belini gösteren fotoğraf paylaşan Chloe Khan, çok sayıda beğeni aldı.
Ancak Playboy yıldızının bazı hayranları duruma çok da anlam veremedi çünkü Chloe Khan zaten minyon yapısıyla dikkat çekiyor.