ŞİPŞAK

Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:54:20

  • 1 Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı
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    Model ve televizyon yıldızı Chloe Khan, Türkiye'de operasyon geçirdi.

  • 2 Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı
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    Playboy yıldızı ve televizyon ünlüsü Chloe Khan, Brezilya kalçasına sahip olmak için Türkiye'ye geldi.

     

  • 3 Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı
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    Posta'da yer alan habere göre, burada operasyon geçiren Chloe Khan, karın bölgesinden yağ aldırıp kalçasıan enjekte ettirdi.

  • 4 Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı
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    25 yaşındaki model, geçirdiği operasyonun ardından bir fotoğraf paylaştı.

  • 5 Chloe Khan, Türkiye'de karnından yağ aldırdı
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    Instagram'daki 1 milyon takipçisiyle korse taktığı incecik belini gösteren fotoğraf paylaşan Chloe Khan, çok sayıda beğeni aldı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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