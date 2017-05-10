Cem Belevi: Mektupla evlenme teklifleri alıyorum

Ünlü şarkıcı, hayranlarının stüdyonun önünde izdiham yaratması nedeniyle program çıkışında zar zor stüdyodan çıkarılarak otoparka ulaştırıldı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, hayranları tarafından kendisine oyuncak ayı hediye edilen Belevi, “İçinde evlenme teklifleri olan mektuplar alıyorum” dedi. Ayşe Hatun Önal’la aşkı kısa süren Belevi, özel hayatıyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verirken, “Bu saatten sonra yoğun iş tempomu kabul edecek birisiyle birlikte olurum herhalde” dedi.