Cem Belevi
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Cem Belevi: Mektupla evlenme teklifleri alıyorum

Cem Belevi, bir radyonun canlı yayınına konuk oldu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:45:03 Güncelleme: 09:50:02

Ünlü şarkıcı, hayranlarının stüdyonun önünde izdiham yaratması nedeniyle program çıkışında zar zor stüdyodan çıkarılarak otoparka ulaştırıldı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, hayranları tarafından kendisine oyuncak ayı hediye edilen Belevi, “İçinde evlenme teklifleri olan mektuplar alıyorum” dedi. Ayşe Hatun Önal’la aşkı kısa süren Belevi, özel hayatıyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verirken, “Bu saatten sonra yoğun iş tempomu kabul edecek birisiyle birlikte olurum herhalde” dedi.

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