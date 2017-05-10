Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi

Genç çiftin aşkı başrollerini Burak Özçivit ile paylaştıkları Kardeşim Benim filminin setinde başlamıştı.
Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in film setinde başlayan aşkları bir kaçamak yüzünden sona erdi. Evlerini ayırdıkları konuşulan ünlü çiftin mutluluğu da sadece geçmişteki fotoğraflarda kaldı. Hem de gerçek anlamda.
Evlerini de ayırdıkları haberleri basına yansıyan Murat Boz ile Aslı Enver'in Instagram safyalarında paylaştıkları mutluluk pozları hala her ikisi tarafından da silinmedi. Boz ve Enver, böylece gösteri dünyasında ayrıldığı eşinin ya da sevgilisinin fotoğraflarını silme hatta onu takipten çıkma kuralına henüz uymadı.
Murat Boz ve Aslı Enver'in Instagram sayfasında paylaştıkları artık mazide kalan mutluluklarını yansıtan fotoğraflarına ise hayranlarından yorum yağıyor.
Boz, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşı Eser Yenenler ile birlikte gece gezmesine çıktı. İkili, gecenin sonunda da Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakalandı. Ardında da Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığı gündeme geldi.