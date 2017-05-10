ŞİPŞAK

Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:59:49

  • 1 Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi
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    Genç çiftin aşkı başrollerini Burak Özçivit ile paylaştıkları Kardeşim Benim filminin setinde başlamıştı.

  • 2 Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi
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    Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in film setinde başlayan aşkları bir kaçamak yüzünden sona erdi. Evlerini ayırdıkları konuşulan ünlü çiftin mutluluğu da sadece geçmişteki fotoğraflarda kaldı. Hem de gerçek anlamda.

  • 3 Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi
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    Evlerini de ayırdıkları haberleri basına yansıyan Murat Boz ile Aslı Enver'in Instagram safyalarında paylaştıkları mutluluk pozları hala her ikisi tarafından da silinmedi. Boz ve Enver, böylece gösteri dünyasında ayrıldığı eşinin ya da sevgilisinin fotoğraflarını silme hatta onu takipten çıkma kuralına henüz uymadı.

  • 4 Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi
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    Murat Boz ve Aslı Enver'in Instagram sayfasında paylaştıkları artık mazide kalan mutluluklarını yansıtan fotoğraflarına ise hayranlarından yorum yağıyor.

  • 5 Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi
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    Boz, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşı Eser Yenenler ile birlikte gece gezmesine çıktı. İkili, gecenin sonunda da Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakalandı. Ardında da Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığı gündeme geldi.

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