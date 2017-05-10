Aslı Enver ve Murat Boz o fotoğrafları silemedi

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Evlerini de ayırdıkları haberleri basına yansıyan Murat Boz ile Aslı Enver'in Instagram safyalarında paylaştıkları mutluluk pozları hala her ikisi tarafından da silinmedi. Boz ve Enver, böylece gösteri dünyasında ayrıldığı eşinin ya da sevgilisinin fotoğraflarını silme hatta onu takipten çıkma kuralına henüz uymadı.