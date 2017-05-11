ŞİPŞAK

Alper Potuk, Ayşe Akın ile görüntülendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 03:38:35

  • 1 Alper Potuk, Ayşe Akın ile görüntülendi
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    Bir süredir Tuvana Türkay’la flörtleşen Fenerbahçeli Alper Potuk, güzel oyuncunun dizi çekimleri için Hatay’a gitmesini fırsat bilip çıktığı çapkınlık turunda oyuncu-şarkıcı Ayşe Akın’la görüntülendi.

     

     

  • 2 Alper Potuk, Ayşe Akın ile görüntülendi
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay’la görüntülenen Fenerbahçeli Alper Potuk, yeni dizisinin çekimleri için Hatay’da olan oyuncunun yokluğunda çapkınlıkta yakalandı. 

  • 3 Alper Potuk, Ayşe Akın ile görüntülendi
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    Ünlü futbolcu, takım arkadaşı Salih Uçan’la Asmalımescit’te eğlendi. İki futbolcu, kendilerini markaja alan 5 güzelle yakınlaştı.

  • 4 Alper Potuk, Ayşe Akın ile görüntülendi
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    İlerleyen saatlerde Potuk’un yanına, 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe’de top koşturan Önder Turacı’nın eski eşi Ayşe Akın geldi.

  • 5 Alper Potuk, Ayşe Akın ile görüntülendi
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    Boşandıktan sonra oyuncu Murat Han ve popçu Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Akın, yıldız futbolcuyla samimi şekilde eğlendi. Kendilerini dansın ritmine bırakan ikili, çevredekilere aldırış etmeden sarmaş dolaş dans etti.

     

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