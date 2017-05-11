Ceyda Ateş
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Ceyda Ateş isyan etti

Güzel oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yapılan hakaret boyutuna varan yorumlara ver yansın etti. Takipçilerini uyaran Ateş, böyle devam ederse yasal yollara başvuracağını söyledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:21:46 Güncelleme: 17:27:54

Başarılı oyuncu Ceyda Ateş’in başı hakaret eden takipçileriyle dertte. Sosyal medya hesabındaki bazı takipçilerinin yaptığı hakaret içerikli yorumlara sinirlenen oyuncu adeta ateş püskürdü. Bir paylaşım yaparak hakaret eden takipçilerini mahkemeye vereceğini söyleyen Ateş uyarıda bulundu.

"BUNA HAKKINIZ YOK…"

Ceyda Ateş, “Değerli takipçilerim bundan sonra yazdığınız güzel yorumları hatta eleştirilerinizi zaman zaman sayfamda paylaşıcam” diyerek başlayan ünlü oyuncu, “Ayrıca bazı insanlar tabi o kişilere insan denirse küfür ve hakaret ediyorlar. Bunu yapmaya devam edenler için yasal yollara başvurucam.. Çünkü buna hakkınız yok insan olun azıcık kötülük kazandırmaz” diyerek takipçilerini uyardı.

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