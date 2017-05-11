Ceyda Ateş isyan etti

Başarılı oyuncu Ceyda Ateş’in başı hakaret eden takipçileriyle dertte. Sosyal medya hesabındaki bazı takipçilerinin yaptığı hakaret içerikli yorumlara sinirlenen oyuncu adeta ateş püskürdü. Bir paylaşım yaparak hakaret eden takipçilerini mahkemeye vereceğini söyleyen Ateş uyarıda bulundu.

"BUNA HAKKINIZ YOK…"

Ceyda Ateş, “Değerli takipçilerim bundan sonra yazdığınız güzel yorumları hatta eleştirilerinizi zaman zaman sayfamda paylaşıcam” diyerek başlayan ünlü oyuncu, “Ayrıca bazı insanlar tabi o kişilere insan denirse küfür ve hakaret ediyorlar. Bunu yapmaya devam edenler için yasal yollara başvurucam.. Çünkü buna hakkınız yok insan olun azıcık kötülük kazandırmaz” diyerek takipçilerini uyardı.