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Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 03:56:11 HABERTURK.COM

Aslışah Alkoçlar, Kerem’ini buldu! Genç işadamı Hakan Sabancı’dan ilişkileri evlilik yoluna girdiği gerekçesiyle ayrılan sosyetik güzel, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile objektiflere yakalandı

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    Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Aslışah Alkoçlar, gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı. 

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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre iki aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, Asmalımescit’te objektiflere yakalandı. 

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    Fasıl eşliğinde felekten bir gece çalmayı planlayan çiçeği burnunda âşıkların planı, mekâna gazetecilerin gelmesiyle suya düştü.

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    Alkoçlar ve Tunçeri, flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. ıraktı.

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    Başını öne eğip gizlenmeye çalışan sosyetik güzel, “Allah kahretsin” diyerek çığlık attı. 

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