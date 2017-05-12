Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Aslışah Alkoçlar, gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre iki aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, Asmalımescit’te objektiflere yakalandı.
Fasıl eşliğinde felekten bir gece çalmayı planlayan çiçeği burnunda âşıkların planı, mekâna gazetecilerin gelmesiyle suya düştü.
Alkoçlar ve Tunçeri, flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. ıraktı.
Başını öne eğip gizlenmeye çalışan sosyetik güzel, “Allah kahretsin” diyerek çığlık attı.
“Zaten çektiniz. Hemen buradan gidin” diyerek muhabirlere çıkışan milli basketbolcu ise ilişkileriyle ilgili soruları, “İstediğinizi aldınız” diyerek yanıtsız bıraktı.