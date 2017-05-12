Elizavetta (Liza) Peskova, Türk- Rus dostluğu için geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta (Liza) Peskova, Türk-Rus dostluğu adına Antalya'ya Dosso Dossi Fashion Show'a geliyor.
Kendisini "Türkiye Aşığı" olarak tanımlayan ve doğum yeri Ankara olan Peskova, Türkiye ziyaretini de sosyal medya hesaplarından yayınladığı Türkçe mesaj ile duyurdu.
İHA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyük moda şovuna katılacak ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Türkçe mesajlar paylaşmaya devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta Peskova da, şovu izleyecek ünlüler arasında yer alacak.
Birkaç nesildir Türkolog olan Peskov ailesinden gelen Elizavetta Peskova, Ankara doğumlu. Babasının görevi gereği bulunduğu Ankara'da dünyaya gelen ve kendisini "Türkiye aşığı" olarak tanımlayan Elizavetta Peskova, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan olaylar sırasında da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.