Elizavetta (Liza) Peskova, Türk- Rus dostluğu için geliyor

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Her konuşmasında, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır" diyen Elizavetta Peskova, önceki gün yayınladığı mesajında da, dostluk vurgusu yaptı. "Türkiye Rusya dostluğu için 8-13 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show'da görüşmek üzere" diyen Elizavetta Peskova, yaklaşık bir hafta kalacağı Antalya'da turizm ve hazır giyim sektöründen temsilcilerle de görüşmeler yapacak.