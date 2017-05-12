Emrah Karaduman
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Emrah Karaduman: Aleyna Tilki ile 10 ay sonra beraberiz

Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, 10 ay sonra Aleyna Tilki'nin yasaklarının kalkarak beraber sahne alacaklarını açıkladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:53:50 Güncelleme: 13:06:53 İHA

Bıçaklı saldırı sonrasından kendini toparlayan Karaduman tekrar ameliyat olacağını açıkladı.
Bodrum'un en ünlü mekanlarından birinde sahne alan Emrah Karaduman çaldığı parçalarla yerli ve yabancı turistleri bir an olsun yerinde durdurmadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlemeye geldiği Karaduman birçok sanatçının hit parçalarını çalarak eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaduman "Yeni bir single hazırlanıyoruz Aleyna Tilki ile birlikte, bu yaz sezonunda çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.

Aleyna Tilki ile sevgili değiliz arkadaşız

İHA'da yer alan habere göre, gazetecilerin Aleyna Tilki ile sevgiliminsiniz sorusuna Karaduman "Aleyna ile arkadaşız ve iş arkadaşlarımızda çok fazla sık sık görüşüyoruz. Şu anda Aleyna'ya bir singıle hazırlıyoruz. Kendi projesin ona odaklandık. Fikir alışverişlerimizde oluyor sürekli. Çok sık göreceksiniz zaten bizi" şeklinde konuştu.

Ameliyat olacak

Geçtiğimiz ay Eskişehir'de bir eğlence merkezindeki programı için giden DJ Emrah Karaduman arkadaşı kaldıkları otel önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Aleyna Tilki'nin hayranı olduğunu söyleyen şahıs Karaduman'ı karnından ve sırtından bıçaklamıştı. Küçük bir operasyon geçiren Karaduman yeniden sahnelere göndü. Bıçaklı saldırı sonrasından iyileştiğini söyleyen Karaduman "Şu anda sağlık durumun çok iyi. Doktorlarda hızla iyileştiğimi söylüyor. Bu ayın sonunda minik bir operasyonumuz daha olacak ondan sonra tamamen iyileşeceğim. Küçük bir ameliyat kaldı işte. Doktorlar kontrol etmek istiyor iyileşmiş miyim diye. Ama ben kendimi oldukça iyi hissediyorum. Hatta sahnede zıplıyorum bile" dedi.

10 Ay sonra Aleyna Tilki'nin yasağı bitiyor

Yaşının küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin 9 ay sonra sahne yasağının kalktığını söyleyen Karaduman "Aleyna Tilki yaş sorunu 9 veya 10 ay sonra bitiyor ardından beraber sahnelere çıkmaya başlayacağız. 18 yaşına girdikten sonra yasaklar kalkıyor ve rahat rahat sahnede performans sergileyeceğiz beraber. Yasak olayına gelirsek eğer herkes aynı şeyi söylüyorsa doğrudur. Demek ki eğlence mekanlarında sahneye çıkmaması gerekiyor. Herkes sağlığını düşünüyor ki söylüyorlar. Zaten artık 1 sene kadar bir zaman kaldı. Aleyna birazcık dişini sıkacak. Ondan sonra beraber sahnelerdeyiz" ifadelerini kullandı.

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