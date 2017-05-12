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Anneler Günü konserinde Türkan Şoray sürprizi

Anneler Günü nedeniyle konseri düzenleyen Maltepe Belediyesi, büyük bir sürpriz yaparak salonu dolduran annelerle Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray'ı buluşturdu

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:23:38 Güncelleme: 15:29:42 İHA

Maltepe Belediyesi, Anneler Günü için düzenlediği konserde salonu dolduran onlarca anneye büyük bir sürpriz yaparak Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray'ı Maltepeli annelerle bir araya getirdi. Maltepe Belediyesi Anneler Günü nedeniyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Belediye korusu tarafından verilen konser için onlarca Maltepeli kadın salonu doldurdu.

Belediye korosunun konsere başlamasıyla keyifli anların yaşandığı bir anda sahnenin ışıkları kapatıldı ve Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziği eşliğinde ünlü sanatçı sahneye çıktı. Bir anda Türkan Şoray'ı karşılarında gören kadınlar ne yapacaklarını şaşırırken ayağa kalkan Maltepeli kadınlar ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı. Bazı kadınlar da cep telefonlarıyla Şoray'ı görüntülemeye çalıştı.

İHA'da yer alan habere göre, alkışlarla karşılanan Türkan Şoray, gösterilen ilgi karşısında oldukça duygulandı. Usta sanatçı, "Hayatımın en güzel anlarından birini yaşıyorum. Sevgili Maltepeli anneler bana bu anları yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kalplerin aynı anda bir olması. Bir sevgi çemberinin dolaşması ne kadar güzel bir şey bana yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, Türkan Şoray'a Maltepeli kadınlar tarafından üzerine işleme yapılan tabakla çiçek takdim etti. Ünlü sanatçı salona geldiği gibi sevenlerinin alkışları eşliğinden salondan ayrıldı.

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