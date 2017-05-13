ŞİPŞAK

Serdar Bilgili çapkınlık turunda böyle yakalandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 04:19:14

Spiker Nazlı Çelik’le ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan çapkın işadamı Serdar Bilgili, gece hayatına geri döndü. Bilgili, Boğaz’da iki güzelle objektiflere yakalandı

  • 1 Serdar Bilgili çapkınlık turunda böyle yakalandı
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    Eski eşi Nazlı Çelik’le bir dönem barışıp yeniden ayrılan eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, gecelere hızlı döndü. 

  • 2 Serdar Bilgili çapkınlık turunda böyle yakalandı
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ünlü işadamı önceki akşam Bebek’te iki güzelle rakı-balık keyfi yaparken objektiflere takıldı.

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    Görüntülendiklerinden habersiz, dört saat boyunca Boğaz’a karşı sohbet eden üçlü, mekândan gece 01.30’da ayrıldı.

  • 4 Serdar Bilgili çapkınlık turunda böyle yakalandı
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    Bilgili ve yanındaki iki güzel, çıkışta flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. 

  • 5 Serdar Bilgili çapkınlık turunda böyle yakalandı
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    İşadamı restorana geri dönerken güzeller panikle kendilerini otomobile attı. Kadınlardan sarışın güzel yüzünü gizlemek için büyük çaba sarf etti. 

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