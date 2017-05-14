Özge Ulusoy
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Ünlü model Özge Ulusoy, Hacı Sabancı’yı tamamen sildi

6 yıllık aşkının adının baş harfini sol ayak bileğine kazıtan Özge Ulusoy, önceki gün bu dövmeyi sildirdi. Güzel manken, ‘H’ harfli dövmesini orkide figürüyle kapatıp ‘Mağrur ve gururluyum’ mesajı verdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:54:33 Güncelleme: 18:01:03

Sosyetik işadamı Hacı Sabancı'yla 6 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Özge Ulusoy, tüm yaşadıklarını tarihe gömdü. Ulusoy, ayrılıkla birlikte eski aşkıyla çekilen instagram'daki fotoğraflarını silmişti. Güzel model, şimdi de aşkını vücudundan sildi. Sabancı'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü model, 2012'de sevgilisinin adının baş harfi olan 'H'yi sol ayak bileğine kazıtmıştı. Ulusoy, ilk ayrılık sonrası 'H' harfini 'kalp' dövmesiyle kapattı..

Güzel model, 'H' harfli dövmesinin üzerini orkide figürlü bir dövmeyle kapattığını instagram'da paylaştığı kareyle herkese ilan etti.

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